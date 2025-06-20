Аграрии и эксперты предупреждают, что до конца лета продолжится подорожание фруктов в Харькове.

Цены претерпели изменения, ведь некоторые позиции подешевели, другие наоборот демонстрируют тенденцию к подорожанию фруктов в Харькове, сообщает Politeka.net

Мы проанализировали данные местных супермаркетов, Минфина и выяснили, какое повышение показали продукты.

Подорожание фруктов в Харькове не стабильно, некоторые товары упали в цене. В частности, апельсины премиум-класса снизились в цене с 84,68 до 79,30 грн за килограмм, в то время как обычные апельсины несколько подорожали с 74,52 до 75,70 грн. В магазине РОСТ их можно приобрести за 74,90.

Бананы потеряли в стоимости совсем немного – средняя стоимость уменьшилась с 76,95 до 73,65. В большинстве супермаркетов он сейчас стоит около 72,90. В местном магазине РОСТ они стоят по 74,90.

Виноград тоже стал доступнее – средний ценник снизился с 263,91 до 249,15 гривны за кило, хотя в некоторых торговых сетях его уже можно приобрести за 199.

Впрочем, аграрии и эксперты предупреждают: до конца лета продолжится подорожание фруктов в Харькове. Основная причина — неблагоприятные погодные условия, в частности, весенние заморозки, которые серьезно ударили по будущему урожаю.

Как отметила эксперт Людмила Гончаренко, пострадали преимущественно культуры, формирующие летний ассортимент: ягодники и сады. Весенние морозы повредили бутоны и завязи на смородине, голубике, черешнях, вишнях, персиках и сливах. Особенно пострадала земляника садовая – некоторые хозяйства потеряли до половины урожая.

В целом урожайность ягодно-плодовых культур может снизиться на 20–22%, что неизбежно приведет к сокращению объемов на рынке. По предварительным оценкам, это приведет к росту цен на фрукты и ягоды в разгар сезона на 20–30% по сравнению с прошлым годом.

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