Жителям и гостям города советуют заблаговременно планировать объезды во избежание неудобств из-за ограничения движения транспорта в Черновцах на этом участке.

В Черновцах введено ограничение движения транспорта на участке от ул. Небесной Сотни, 6 к ул. К. Толстюка до конца лета из-за масштабного ремонта дороги, сообщает Politeka.

Проезд по этой части города закрыт с 19 мая по 29 августа включительно. Это связано с текущим ремонтом улично-дорожной сети, целью которого является значительное улучшение дорожных условий.

Об ограничении движения транспорта в Черновцах сообщил городской совет, призывая жителей и водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Ремонтные работы предусматривают полную замену дорожного покрытия, обновление тротуаров, бордюров и люков, а также благоустройство прилегающей территории, в частности, обустройство цветников и газонов.

В тендере по ремонту дороги приняли участие две компании — ООО «Техно-строй-центр» и ООО «ПБС». Победителем стало ООО «Техно-строй-центр», предложившее самую выгодную цену – 6,8 миллиона гривен. Ожидается, что по завершении работ эта часть улицы значительно улучшит условия для пешеходов и автомобилистов.

Жителям и гостям города советуют заблаговременно планировать объезды во избежание неудобств из-за ограничения движения транспорта в Черновцах на этом участке. Ремонт дороги является частью городской программы обновления инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения.

Кстати, ограничение передвижения транспорта произошло также в Днепропетровской области.

Это связано с повышением температуры воздуха и необходимостью сохранения дорожного покрытия. Как сообщает Красногригоревская поселковая территориальная община, при жаре — когда температура превышает +28°C — будет действовать запрет для крупногабаритных авто в дневной период: с 10:00 до 18:00.

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