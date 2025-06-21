В Дніпрі перекриють рух транспорту та буде тимчаово обмежени проїзд, проте зміни стосуються лише окремих вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

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Так, з 30 червня по 30 липня в Дніпрі перекриють рух транспорту та буде частково обмежено пересування на відрізку дороги, розташованому між вулицею Робочою та вулицею Братів Горобців. Причина — проведення масштабних дорожніх ремонтних робіт, які потребують тимчасового перекриття для забезпечення безпечного та якісного оновлення дорожнього покриття.

В Дніпрі перекриють рух транспорту лише на окремих ділянках. За інформацією комунальників, на місці ремонту буде впроваджено спеціальну тимчасову схему організації пересування. Вона передбачає встановлення попереджувальних знаків, огороджувальних конструкцій та відповідного освітлення, аби убезпечити водіїв, пішоходів і працівників, які виконують ремонтні роботи.

Після завершення всіх етапів ремонту дорожнє покриття буде повністю відновлено, а також проведено благоустрій прилеглої території.

Водіїв та мешканців міста закликають заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням змін, аби уникнути заторів та непередбачених затримок. Учасників дорожнього руху просять бути уважними, дотримуватися нових тимчасових вказівок і з розумінням поставитися до незручностей, адже ремонт дороги спрямований на підвищення комфорту та безпеки в майбутньому.

Також у Нікопольському районі на період літньої спеки запроваджено тимчасові обмеження. Вони стосуватимуться великовантажного транспорту. Таке рішення ухвалили задля збереження дорожньої інфраструктури та забезпечення безпеки учасників дорожнього пересування.

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