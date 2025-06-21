В Днепре перекроют движение транспорта и будет ограничен ограничение проезда, однако изменения касаются лишь отдельных улиц города, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

Так, с 30 июня по 30 июля в Днепре перекроют движение транспорта и частично ограничено передвижение на отрезке дороги, расположенном между улицей Рабочей и улицей Братьев Воробьев. Причина — проведение масштабных дорожных ремонтных работ, требующих временного перекрытия для обеспечения безопасного и качественного обновления дорожного покрытия.

В Днепре перекроют движение транспорта только на отдельных участках. По информации коммунальщиков, на месте ремонта будет внедрена специальная временная схема организации передвижения. Она предусматривает установку предупредительных знаков, ограждающих конструкций и соответствующего освещения, чтобы обезопасить водителей, пешеходов и работников, выполняющих ремонтные работы.

После завершения всех этапов ремонта покрытие будет полностью восстановлено, а также проведено благоустройство прилегающей территории.

Водителей и жителей города призывают заранее планировать свои маршруты с учетом изменений во избежание пробок и непредвиденных задержек. Участников движения просят быть внимательными, соблюдать новые временные указания и с пониманием отнестись к неудобствам, ведь ремонт дороги направлен на повышение комфорта и безопасности в будущем.

Также в Никопольском районе на период летней жары введены временные ограничения. Они будут касаться большегрузного транспорта. Такое решение было принято для сохранения инфраструктуры и обеспечения безопасности участников дорожного передвижения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: части украинцев почтенного возраста выдают продукты.

Також Politeka писала, Как получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства: в Днепре начнут выплачивать новую помощь.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.