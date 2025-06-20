Обмеження руху транспорту у Дніпропетровській області введуть лище на окремих частинах доріг та в одному з районів, повідомляє Politeka.net.

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Так, у Нікопольському районі на період літньої спеки запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту у Дніпропетровській області. Вони стосуватимуться великовантажного транспорту. Таке рішення ухвалили задля збереження дорожньої інфраструктури та забезпечення безпеки учасників дорожнього пересування.

Обмеження руху транспорту у Дніпропетровській області стосуються фур та іншого великогабаритного транспорту. Заборона на рух діє щодня з десятої ранку до шостої вечора — саме в ті години, коли спека досягає найвищих показників. Вони активуються у разі, якщо температура повітря перевищує позначку у двадцять вісім градусів тепла.

Такі заходи вживають через загрозу пошкодження дорожнього полотна. Відомо, що асфальтне покриття під впливом високої температури та інтенсивного навантаження від важких транспортних засобів може швидко деформуватися, що знижує безпеку пересування та збільшує витрати на ремонт доріг.

Водіїв закликають бути уважними, заздалегідь перевіряти прогноз погоди та враховувати часові обмеження під час планування свого маршруту. Ігнорування нових правил може призвести не лише до штрафів, а й створити загрозу аварійних ситуацій, особливо на ділянках доріг, де асфальтне покриття вже ослаблене або потребує оновлення.

Таким чином, місцева влада прагне попередити передчасне руйнування доріг та зберегти транспортну інфраструктуру регіону у належному стані до завершення літнього сезону.

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