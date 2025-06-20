Ограничение движения транспорта в Днепропетровской области будет введено на отдельных частях дорог и в одном из районов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

Так, в Никопольском районе на период летнего зноя введены временные ограничения движения транспорта в Днепропетровской области. Они будут касаться большегрузного транспорта. Такое решение было принято для сохранения дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасности участников дорожного передвижения.

Ограничения движения транспорта в Днепропетровской области относятся к фурам и другому крупногабаритному. Запрет на движение действует ежедневно с десяти утра до шести вечера — именно в те часы, когда жара достигает самых высоких показателей. Они активируются в том случае, если температура воздуха превышает отметку в двадцать восемь градусов тепла.

Такие меры принимаются из-за угрозы повреждения дорожного полотна. Известно, что асфальтное покрытие под влиянием высокой температуры и интенсивной нагрузки от тяжелых транспортных средств может быстро деформироваться, что снижает безопасность передвижения и увеличивает затраты на ремонт дорог.

Водителей призывают быть внимательными, предварительно проверять прогноз погоды и учитывать временные ограничения при планировании своего маршрута. Игнорирование новых правил может привести не только к штрафам, но и создать угрозу аварийных ситуаций, особенно на участках дорог, где асфальтное покрытие уже ослаблено или требует обновления.

Таким образом, местные власти стремятся предотвратить преждевременное разрушение дорог и сохранить транспортную инфраструктуру региона в надлежащем состоянии до завершения летнего сезона.

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