Новий графік руху поїздів у Дніпрі та області почне діяти в кінці місяця, проте він стосуватиметься лише окремих експресів, повідомляє Politeka.net.
Попередження опублікували в Придніпровській залізниці.
Там попередили, що через новий графік руху поїздів у Дніпрі та області деякі рейси буде скасовано, а інші змінять свій розклад. Так, із 26 червня припиняється курсування приміського поїзда № 6146, який слідував за маршрутом Дніпро-Головний – Чаплине.
А вже з 27 червня буде скасовано ще два маршрути — № 6145, що сполучав Чаплине з Синельниковим-1, та № 6147, який прямував від Синельникового-1 до Дніпра-Головного.
Окрім цього, новий графік руху поїздів у Дніпрі та області зачепить кілька інших маршрутів:
- Приміський поїзд № 6104 Синельникове-1 – Чаплине курсуватиме з відправленням о 05:02 і прибуттям о 06:39.
- Поїзд № 6148 Чаплине – Межова відправлятиметься о 06:44 та прибуватиме о 07:44.
- Рейс № 6143 за маршрутом Межова – Чаплине вирушатиме о 08:00 та прибуватиме о 09:00.
Починаючи з 27-ого числа також запроваджується курсування нових поїздів між кількома містами:
- Поїзд № 7008/7007 здійснюватиме рейси за маршрутом Краматорськ – Кам’янське-Пасажирське.
- Поїзд № 7010/7009, у свою чергу, курсуватиме в зворотному напрямку — з Кам’янського-Пасажирського до Краматорська.
Крім того, призначено щоденний рейс № 7012, який з’єднуватиме Кам’янське-Пасажирське з Дніпром. Відправлення з Кам’янського відбуватиметься о 19:40, прибуття до Дніпра — о 20:19.
Такі зміни покликані оптимізувати пасажирські перевезення, підвищити зручність для пасажирів і врахувати актуальні потреби жителів регіону.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частині українців поважного віку видають продукти.
Також Politeka писала, Як отримати 50 тисяч гривень на дитину від держави: у Дніпрі почнуть виплачувати нову допомогу.
Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: в яких випадках можуть забрати грошову допомогу.