Через новий графік руху поїздів у Дніпрі та області деякі рейси буде скасовано, а інші змінять свій розклад.

Новий графік руху поїздів у Дніпрі та області почне діяти в кінці місяця, проте він стосуватиметься лише окремих експресів, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували в Придніпровській залізниці.

Там попередили, що через новий графік руху поїздів у Дніпрі та області деякі рейси буде скасовано, а інші змінять свій розклад. Так, із 26 червня припиняється курсування приміського поїзда № 6146, який слідував за маршрутом Дніпро-Головний – Чаплине.

А вже з 27 червня буде скасовано ще два маршрути — № 6145, що сполучав Чаплине з Синельниковим-1, та № 6147, який прямував від Синельникового-1 до Дніпра-Головного.

Окрім цього, новий графік руху поїздів у Дніпрі та області зачепить кілька інших маршрутів:

Приміський поїзд № 6104 Синельникове-1 – Чаплине курсуватиме з відправленням о 05:02 і прибуттям о 06:39.

Поїзд № 6148 Чаплине – Межова відправлятиметься о 06:44 та прибуватиме о 07:44.

Рейс № 6143 за маршрутом Межова – Чаплине вирушатиме о 08:00 та прибуватиме о 09:00.

Починаючи з 27-ого числа також запроваджується курсування нових поїздів між кількома містами:

Поїзд № 7008/7007 здійснюватиме рейси за маршрутом Краматорськ – Кам’янське-Пасажирське.

Поїзд № 7010/7009, у свою чергу, курсуватиме в зворотному напрямку — з Кам’янського-Пасажирського до Краматорська.

Крім того, призначено щоденний рейс № 7012, який з’єднуватиме Кам’янське-Пасажирське з Дніпром. Відправлення з Кам’янського відбуватиметься о 19:40, прибуття до Дніпра — о 20:19.

Такі зміни покликані оптимізувати пасажирські перевезення, підвищити зручність для пасажирів і врахувати актуальні потреби жителів регіону.

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