Из-за нового графика поездов в Днепре и области некоторые рейсы будут отменены, а другие изменят свое расписание.

Новый график движения поездов в Днепре и области начнет действовать в конце месяца, однако он будет касаться только отдельных экспрессов, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было опубликовано в Приднепровской железной дороге.

Там предупредили, что из-за нового графика движения поездов в Днепре и области некоторые рейсы будут отменены, а другие изменят свое расписание. Так, с 26 июня прекращается курсирование пригородного состава № 6146, следовавшего по Днепр-Главный – Чаплино.

А уже с 27 июня будут отменены еще два маршрута — № 6145, соединявший Чаплино с Синельниковым-1, и № 6147, следовавший от Синельникового-1 до Днепра-Главного.

Кроме того, новый график движения поездов в Днепре и области затронет несколько других маршрутов:

Пригородный состав № 6104 Синельниково-1 – Чаплино будет курсировать с отправлением в 05:02 и прибытием в 06:39.

Экспресс № 6148 Чаплино - Межево будет отправляться в 06:44 и прибывать в 07:44.

Рейс № 6143 по маршруту Межова – Чаплино будет отправляться в 08:00 и прибывать в 09:00.

Начиная с 27 числа также вводится курсирование новых составов между несколькими городами:

№7008/7007 будет осуществлять рейсы по маршруту Краматорск – Каменское-Пассажирское.

Поезд №7010/7009, в свою очередь, будет курсировать в обратном направлении — из Каменского-Пассажирского в Краматорск.

Кроме того, назначен ежедневный рейс №7012, который будет соединять Каменское-Пассажирское с Днепром. Отправление с Каменского будет происходить в 19:40, прибытие назад - в 20:19.

Такие изменения призваны оптимизировать пассажирские перевозки, повысить удобство пассажиров и учесть актуальные потребности жителей региона.

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