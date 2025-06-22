Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 23 по 29 червня обіцяє бути стабільно прохолодним з опадами, лише в кінці неділі потепліє.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 23 по 29 червня склали синоптики та розкрили, коли стопчики термометра можуть здивувати містян, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 23 по 29 червня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. Тиждень розпочнеться з прохолоди. У понеділок 23-ого числа: ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Нічний сильний дощ до ранку повинен послабшати, а у другій половині дня зміниться на дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря підніметься до +20 градусів.

У вівторок 24.06: повітря прогріється до +27 градусів. Хмари, які з'являться вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.

Середа 25.06: вранці буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Уночі очікується дуже сильний дощ із грозою. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Температура – від +18 до +27.

У четвер, 26 червня: синоптики обіцяють від 18 до 26 градусів зі знаком "+". Хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

П'ятниця 27-ого: весь день приматиметься ясна пора, а дождів не прогнозується. Температура повітря – +18 до +28.

Субота 28-ого: хмари, які з'являться у Дніпрі вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода - прогріється від +19 до +28.

Неділя 29.06: на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Протримається +19 до +26. Отже прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 23 по 29 червня обіцяє бути стабільно прохолодним з опадами, лише в кінці неділі потепліє.

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