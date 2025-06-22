Прогноз погоды в Днепре на неделю с 23 по 29 июня обещает быть стабильно прохладным с осадками, лишь в конце воскресенья потеплеет.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 23 по 29 июня составили синоптики и раскрыли, когда стопчики термометра могут удивить горожан, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 23 по 29 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. Неделя начнется с прохлады. В понедельник 23 числа : вечером на небе возможны прояснения, но в течение дня пора будет пасмурной. Ночью сильный дождь к утру должен ослабеть, а во второй половине дня сменится очень сильный дождь с грозой. Ближе к концу суток он кончится. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Во вторник 24.06: воздух прогреется до +27 градусов. Тучи, которые появятся днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная пора. Без осадков.

Среда 25.06: утром будет светлым, днем ​​появятся облака, но вечером от них не останется и следа. Ночью ожидается дождь с грозой. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается. Температура – ​​от +18 до +26.

В четверг, 26 июня: синоптики обещают от 18 до 26 градусов со знаком "+". Облака на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Пятница двадцать седьмого: весь день будет ясная пора, а дождей не прогнозируется. Температура воздуха – +18 до +27.

Суббота двадцать восьмого: облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная погода - прогреется от +19 до +27.

Воскресенье 29.06: на небе не будет ни одного облака. Без осадков. Продержится +19 до +26. Итак, прогноз погоды в Днепре на неделю с 23 по 29 июня обещает быть стабильно прохладным с осадками, лишь в конце воскресенья потеплеет.

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