Новий графік руху транспорту в Дніпрі носить лише тимчасовий характер.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі почав діяти 19 червня через термінові ремонтні роботи на деяких частинах проїжджіх доріг міста, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в департаменті транспорту міста.

Зокрема відбудуться тимчасові зміни в роботі громадського транспорту через ремонт трамвайної колії на перехресті проспекту Дмитра Яворницького, вулиць Короленка та Володимира Мономаха.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі виглядатиме наступним чином:

трамвайний маршрут №1 тимчасово не курсуватиме;

запущено альтернативний рейс трамвая №1К, який сполучає вулицю Центральну з Університетом науки і технологій;

продовжує працювати рейс №7, що з’єднує площу Старомостову, площу Вокзальну та Університет науки і технологій;

призупинено рух тролейбусів №4 та маршруту "Б";

тролейбус №1 у напрямку до вулиці Незалежності курсує зміненим шляхом: від зупинки "Історичний музей" – через проспект Науки, Запорізьке шосе та Богдана Хмельницького;

тролейбус "А" у напрямку до площі Героїв Майдану тепер рухається від зупинки "Обласний ТЦК" через проспект Лесі Українки, вулиці Львівську, 128-ї Бригади Тероборони, а далі – Дмитра Яворницького;

автобуси №87Б, №101А, №146Б та №157А, прямуючи до вокзалу, змінюють маршрут і об’їжджають ремонтну ділянку через вулиці Грушевського, Святослава Хороброго та Воскресенську;

кінцеву зупинку автобуса №113 перенесено – тепер вона розташована на протилежному боці Дмитра Яворницького, біля площі Героїв Майдану. У напрямку до вулиці Будівельників маршрут пролягатиме через проспект Яворницького, вулиці Грушевського, Святослава Хороброго, Лесі Українки, а далі — за основною схемою.

Решту рейсів новий графік руху транспорту в Дніпрі не зачепив - вони працюють у звичному режимі відповідно до розкладу на будній день.

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