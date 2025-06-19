Новый график движения транспорта в Днепре носит только временный характер.

Новый график движения транспорта в Днепре начал действовать 19 июня из-за срочных ремонтных работ на некоторых частях проезжих дорог города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

В частности, произойдут временные изменения в работе общественного транспорта из-за ремонта трамвайного пути на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого, улиц Короленко и Владимира Мономаха.

Новый график движения транспорта в Днепре будет выглядеть следующим образом:

трамвайный маршрут №1 временно не будет курсировать;

запущен альтернативный рейс трамвая №1К, соединяющий улицу Центральную с Университетом науки и технологий;

продолжает работать рейс №7, соединяющий площадь Старомостова, площадь Вокзальную и Университет науки и технологий;

приостановлено движение троллейбусов №4 и маршрута "Б";

троллейбус №1 по направлению к улице Независимости курсирует измененным путем: от остановки "Исторический музей" – через проспект Науки, Запорожское шоссе и Богдана Хмельницкого;

троллейбус "А" по направлению к площади Героев Майдана теперь двигается от остановки "Областной ТЦК" через проспект Леси Украинки, ул. Львовскую, 128-й Бригады Теробороны, а дальше – Дмитрия Яворницкого;

автобусы №87Б, №101А, №146Б и №157А, направляясь к вокзалу, меняют маршрут и объезжают ремонтный участок через ул. Грушевского, Святослава Храброго и Воскресенская;

конечная остановка автобуса №113 перенесена – теперь она расположена на противоположной стороне Дмитрия Яворницкого, возле площади Героев Майдана. По направлению к ул. Строителей маршрут будет проходить через проспект Яворницкого, улицы Грушевского, Святослава Храброго, Леси Украинки, а дальше по основной схеме.

Остальные рейсы новый график движения транспорта в Днепре не задел - они работают в привычном режиме в соответствии с расписанием на будний день.

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