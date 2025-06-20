Держава підтримує переселенців за допомогою грошової допомоги та різних підтримок, також передбачені пільги для дітей-ВПО в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як отримати підтримку.

Передбачена низка пільг для дітей-ВПО у сфері освіти та оздоровлення, які діють окремо та спрямовані на підтримку в умовах війни.

Першочергове зарахування до садочків і шкіл

Малеча з-поміж ВПО, а також ті, хто має статус постраждалих унаслідок воєнних дій або збройних конфліктів, мають право на першочергове зарахування до державних і комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Пільги для дітей-ВПО в Дніпропетровській області у формі безкоштовного харчування в освітніх закладах

Щоб дитина могла харчуватися безоплатно в школі чи садочку, батьки або опікуни мають звернутися до адміністрації закладу та надати копію довідки ВПО або документ, що підтверджує статус постраждалої дитини.

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Оздоровлення та відпочинок без оплати

Якщо у батьків встановлений застосунок «Дія», сповіщення про можливість безкоштовного відпочинку надходитиме автоматично. У разі відсутності застосунку, отримати інформацію можна в управлінні соціального захисту за місцем реєстрації як ВПО.

Соціальна стипендія у вишах і коледжах

Студенти, які належать до категорії ВПО, можуть претендувати на соціальну стипендію, якщо:

– навчаються на денній формі за рахунок держбюджету;
– не досягли 23 років;
– не мають академічних боргів або незадовільних оцінок;
– не перебувають у академічній відпустці;
– входять до рейтингу успішності.

Пільги для дітей-ВПО в Дніпропетровській області на проживання у гуртожитках

Внутрішньо переміщені студенти мають право на першочергове поселення в гуртожиток. У деяких навчальних закладах також передбачено знижки на оплату проживання. Детальнішу інформацію можна отримати в приймальній комісії вишу або безпосередньо у коменданта гуртожитку.

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