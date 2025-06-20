Предусмотрен ряд льгот для детей-ВПЛ в Днепропетровской области в сфере образования и оздоровления, которые действуют отдельно и направлены на поддержку в условиях войны

Государство поддерживает переселенцев посредством денежной помощи и различных поддержок, также предусмотрены льготы для детей-ВПЛ в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, как получить поддержку.

Предусмотрен ряд льгот для детей-ВПЛ в сфере образования и оздоровления, которые действуют отдельно и направлены на поддержку в условиях войны.

Первоочередное зачисление в сады и школы

Ребята из ВПЛ, а также те, кто имеет статус пострадавших в результате военных действий или вооруженных конфликтов, имеют право на первоочередное зачисление в государственные и коммунальные учреждения дошкольного и общего среднего образования.

Льготы для детей-ВПЛ в Днепропетровской области в форме бесплатного питания в образовательных учреждениях

Чтобы ребенок мог питаться бесплатно в школе или в садике, родители или опекуны должны обратиться в администрацию заведения и предоставить копию справки ВПЛ или документ, подтверждающий статус пострадавшего ребенка.

Оздоровление и отдых без оплаты

Если у родителей установлено приложение "Дія", уведомление о возможности бесплатного отдыха будет поступать автоматически. В случае отсутствия приложения получить информацию можно в управлении социальной защиты по месту регистрации как ВПЛ.

Социальная стипендия в вузах и колледжах

Студенты, принадлежащие к категории ВПЛ, могут претендовать на социальную стипендию, если:

– учатся на дневной форме за счет госбюджета;

– не достигли 23 лет;

– не имеют академических долгов или неудовлетворительных оценок;

– не находятся в академическом отпуске;

– входят в рейтинг успеваемости.

Льготы для детей-ВПЛ в Днепропетровской области на проживание в общежитиях

Внутри перемещенные студенты имеют право на первоочередное поселение в общежитие. В некоторых учебных заведениях предусмотрены скидки на оплату проживания. Более подробную информацию можно получить в приемной комиссии вуза или непосредственно у коменданта общежития.

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