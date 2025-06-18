Відключення світла в Полтавській області є необхідним кроком для забезпечення надійної та безпечної роботи енергосистеми.

Відключення світла в Полтавській області відбудеться 19 та 20 червня 2025 року у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.

Тимчасові перерви в електропостачанні можливі орієнтовно з 08:00 до 17:00, а на окремих об’єктах – до 19:00.

19 червня ремонтні роботи проходитимуть за такими адресами:

с. Петрівка – вул. Сковороди, Незалежності, Радгоспна, Шкільна, Гагаріна, Центральна (розчищення трас ПЛ);

смт Скороходове – вул. Стрілець, Стрілецька, Коханова, Козацька, Весняна, Магістральна, Першотравнева, Залізнична, Затишна, Сонячна, 8-го Березня (капітальний ремонт);

с. Березове, Козаче, Коханівка – вул. Березова, Миру, Дмитра Коряка, Калініна, Польова, Центральна, Механізаторів, Низова, Робоча, 8-го Березня, Нова Ферма, Степова;

с. Никонорівка, Рябківка, Скибівка, Степове, Трудолюбівка, Філенкове, Шевченківка – більшість вуличної мережі, зокрема: Центральна, Молодіжна, Польова, Миру, Перемоги, Весняна тощо.

20 червня роботи продовжаться:

смт Скороходове, села Петрівка, Козаче, Коханівка, Березове, Філенкове, Шевченківка, Трудолюбівка, Рябківка, Скибівка, Степове, Никонорівка – відключення електроенергії за тими ж або розширеними адресами.

Причини – капітальний ремонт електромереж та розчищення трас ПЛ у межах річної програми модернізації. Відключення світла в Полтавській області є необхідним кроком для забезпечення надійної та безпечної роботи енергосистеми.

Рекомендуємо жителям заздалегідь підготуватися та врахувати це у плануванні своїх справ.

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