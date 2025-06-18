Отключение света в Полтавской области является необходимым шагом для обеспечения надежной и безопасной работы энергосистемы.

Отключение света в Полтавской области состоится 19 и 20 июня 2025 в связи с проведением плановых ремонтных работ в сетях АО «Полтаваоблэнерго», сообщает Politeka.

Временные перерывы в электроснабжении возможны ориентировочно с 08:00 до 17:00, а на отдельных объектах – до 19:00.

19 июня ремонтные работы будут проходить по следующим адресам:

с. Петровка – ул. Сковороды, Независимости, Совхозная, Школьная, Гагарина, Центральная (расчистка трасс ВЛ);

пгт Скороходово – ул. Стрелец, Стрелецкая, Коханова, Казацкая, Весенняя, Магистральная, Первомайская, Железнодорожная, Уютная, Солнечная, 8 Марта (капитальный ремонт);

с. Березовое, Казачье, Кохановка – ул. Березова, Мира, Дмитрия Коряка, Калинина, Полевая, Центральная, Механизаторов, Низова, Рабочая, 8 Марта, Новая Ферма, Степная;

с. Никоноровка, Рябковка, Скибовка, Степное, Трудолюбовка, Филенково, Шевченковка – большинство уличной сети, в частности: Центральная, Молодежная, Полевая, Мира, Победы, Весенняя и т.д.

20 июня работы продолжатся:

пгт Скороходово, села Петровка, Казачье, Кохановка, Березово, Филенково, Шевченковка, Трудолюбовка, Рябковка, Скибовка, Степное, Никоновровка – отключение электроэнергии по тем же или расширенным адресам.

Причины – капитальный ремонт электросетей и расчистка трасс ВЛ в ​​рамках годовой программы модернизации. Отключение света в Полтавской области является необходимым шагом для обеспечения надежной и безопасной работы энергосистемы.

Рекомендуем жителям заранее подготовиться и учесть это при планировании своих дел.

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