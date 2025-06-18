Українців попередили про ухвалення рішень щодо скасування або продовження пільг та субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на оплату комунальних послуг, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі Пенсійного фонду України.

Частину одержувачів cубсидії для пенсіонерів у Полтавській області уже позбавлено допомоги на сплату «комуналки» у зв’язку із завершенням опалювального сезону.

Фахівці Фонду провели необхідні розрахунки та визначили, хто має право на отримання її у неопалювальний період, а хто — ні. Всім зацікавленим громадянам уже надіслано відповідні повідомлення про призначення чи відмову в наданні виплат.

Крім того, повідомлення отримали й ті, хто користується пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. У них зазначено, чи продовжиться надання пільги до кінця 2025 року.

Як нагадує Пенсійний фонд, одним із ключових критеріїв для отримання житлової пільги є рівень доходу — він не повинен перевищувати 4240 гривень на місяць. Цю норму закріплено в пункті 7 прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», а також у постанові Кабінету Міністрів від 31 грудня 2024 року №1553, що вносить зміни до урядової постанови від 4 червня 2015 року №389.

Дізнатися, чи призначено або скасовано cубсидії для пенсіонерів у Полтавській області, можна самостійно — через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно:

Перейти на вебпортал Пенсійного фонду України.

Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП, «Дія.Підпису» або через ID.GOV.UA.

У меню зліва обрати розділ «Мої повідомлення».

У новому вікні перейти до вкладки «Індивідуальні повідомлення» і ознайомитися з інформацією щодо призначення або скасування пільг і субсидій.

Цей зручний сервіс дає змогу швидко отримати актуальну інформацію без необхідності особистого звернення до органів соціального захисту.

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