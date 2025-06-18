Украинцев предупредили о принятии решений по отмене или продлению льгот и субсидии для пенсионеров в Полтавской области на оплату коммунальных услуг, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
Часть получателей cубсидии для пенсионеров в Полтавской области уже лишена помощи на оплату «коммуналки» в связи с завершением отопительного сезона.
Специалисты Фонда провели необходимые расчеты и определили, кто имеет право на получение ее в неотапливаемый период, а кто нет. Всем заинтересованным гражданам уже направлены соответствующие уведомления о назначении или отказе в предоставлении выплат.
Кроме того, сообщения получили и пользующиеся льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. В них отмечено, продолжится ли предоставление льготы до конца 2025 года.
Как напоминает Пенсионный фонд, одним из ключевых критериев для получения жилищной льготы уровень дохода — он не должен превышать 4240 гривен в месяц. Эта норма закреплена в пункте 7 заключительных положений Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», а также в постановлении Кабинета Министров от 31 декабря 2024 года №1553, вносящем изменения в правительственное постановление от 4 июня 2015 года №389.
Узнать, назначены или отменены субсидии для пенсионеров в Полтавской области, можно самостоятельно — через вебпортал электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо:
- Перейти на веб-портал Пенсионного фонда Украины.
- Авторизироваться в личном кабинете с помощью КЭП, «Дія.Підпис» или через ID.GOV.UA.
- В меню слева выберите раздел «Мои сообщения».
- В новом окне перейти на вкладку «Индивидуальные сообщения» и ознакомиться с информацией о назначении или отмене субсидий.
Этот удобный сервис позволяет быстро получить актуальную информацию без необходимости личного обращения в органы социальной защиты.
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