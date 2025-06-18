Обмеження руху транспорту в Дніпропетровській області введено тимчасово на окремих ділянках проїжджіх доріг, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба Нікопольської міської ради.

У літній період 2025 року, у зв’язку зі зростанням температури повітря, в Нікопольському районі запроваджуються тимчасові обмеження на рух великовантажного транспорту в денний час. Обмеження руху транспорту в Дніпропетровській області необхідні для збереження дорожнього покриття.

Зміни набувають чинності у разі перевищення температури понад двадцять вісім градусів за Цельсієм і діятимуть з десятої до вісімнадцятої години.

Водіям радять враховувати ці обмеження руху транспорту в Дніпропетровській області під час планування маршрутів і дотримуватися встановлених вимог, щоб зберегти дороги у належному стані та забезпечити безпеку всім учасникам. Організатори заходів висловлюють подяку за розуміння та співпрацю.

Тим часом компанія перевізник призначила додатковий потяг. Так, поїзд №220/219 Київ — Дніпро курсуватиме по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами:

із Києва: 14:35 прибуття: 21:26;

із Дніпра: 08:36 прибуття: 15:19.

Поїзд ідеально підійде для міжнародних мандрівників, оскільки у столиці можливі пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі.

Також призначено експрес "Інтерсіті+" №736/735, який курсуватиме по визначених днях тижня, посилює нічне сполучення між столицею та Дніпром. Цей потяг буде зручним для мешканців Дніпра: в Києві — додаткові зручні пересадки в обидва напрямки на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова, а також Чернігова, Шостки, Сум.

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