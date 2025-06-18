Ограничения движения транспорта в Днепропетровской области введены временно на отдельных участках проезжих дорог, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба Никопольского городского совета.

В летний период 2025 года в связи с ростом температуры воздуха в Никопольском районе вводятся временные ограничения на движение большегрузного транспорта в дневное время. Ограничения движения транспорта в Днепропетровской области необходимы для хранения дорожного покрытия.

Изменения вступают в силу при превышении температуры свыше двадцати восьми градусов по Цельсию и будут действовать с десяти до восемнадцати часов.

Водителям советуют учитывать эти ограничения движения транспорта в Днепропетровской области при планировании маршрутов и соблюдать установленные требования, чтобы сохранить дороги в надлежащем состоянии и обеспечить безопасность всем участникам. Организаторы мероприятий выражают благодарность за понимание и сотрудничество.

Тем временем компания перевозчик назначила дополнительное влечение. Так, состав №220/219 Киев — Днепр будет курсировать по определенным дням недели и усилит дневное сообщение между городами:

из Киева: 14:35 прибытие: 21:26;

из Днепра: 08:36 прибытие: 15:19.

Поезд идеально подойдет для международных путешественников, поскольку в столице возможны пересадки на международные поезда в Молдову и Польшу.

Также назначен экспресс "Интерсити+" №736/735, который будет курсировать по определенным дням недели, усиливает ночное сообщение между столицей и Днепром. Этот поезд будет удобен для жителей Днепра: в Киеве — дополнительные удобные пересадки в оба направления на скоростные поезда в Луцк, Ровно, Львов, а также Чернигов, Шостку, Сумы.

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