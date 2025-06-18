Такі обмеження руху транспорту в Житомирській області мають тимчасовий характер, однак триватимуть до завершення ремонтних робіт на перехресті.

Обмеження руху транспорту в Житомирській області торкнулося Бердичева, оскільки у місті тимчасово перекрили важливу транспортну розв’язку, повідомляє Politeka.

Про це інформує Бердичівська міська рада.

Йдеться про перехрестя вулиць Житомирська та Михайла Грушевського (раніше — Карла Маркса), де наразі проводяться ремонтні роботи. У зв’язку з цим рух транспорту в цьому районі буде обмежений, а для збереження доступності громадського транспорту введено нові маршрути об’їзду.

Згідно з інформацією Бердичівської міської ради, для розвантаження вулиці Шевченка та збереження функціонування основних маршрутів, запроваджено нові напрямки руху:

Маршрути 1, 4а, 5, 6, 6б, 7а здійснюватимуть об’їзд через вул. Здоров’я та вул. Шевченка в обидва напрямки.

2, 8б, 10-ка, 15 слідуватимуть в обхід через вул. Шолом Алейхема, вул. 30-ти річчя Перемоги та площу Соборну.

3 (Вокзал – Чуднівська) наразі не має альтернативного шляху, тож він працюватиме в обмеженому режимі.

5 також включає додатковий відрізок — вул. Садова – вул. Грушевського – вул. Шевченка – вул. Здоров’я.

14 в напрямку Червоної Гори об’їжджатиме через вул. Садову, вул. Михайла Грушевського, вул. Шевченка та Лікарню, а в зворотному напрямку – через вул. Шолом Алейхема – 30-ти річчя Перемоги – пл. Соборну.

9ка наразі працює за звичним графіком без змін.

12 (Молокозавод – Червона Гора) також поки що не перенаправляється.

Такі обмеження руху транспорту в Житомирській області, зокрема в Бердичеві, мають тимчасовий характер, однак триватимуть до завершення ремонтних робіт на перехресті.

Мешканцям варто бути уважними на дорогах, враховувати нові маршрути при плануванні поїздок та дотримуватись нових правил. Усі необхідні дорожні знаки будуть встановлені відповідними комунальними службами.

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