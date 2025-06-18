Такие ограничения движения транспорта в Житомирской области носят временный характер, однако будут продолжаться до завершения ремонтных работ на перекрестке.

Ограничение движения транспорта в Житомирской области коснулось Бердичева, поскольку в городе временно перекрыли важную транспортную развязку, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Бердичевский городской совет.

Речь идет о перекрестке улиц Житомирской и Михаила Грушевского (ранее — Карла Маркса), где проводятся ремонтные работы. В этой связи движение транспорта в этом районе будет ограничено, а для сохранения доступности общественного транспорта введены новые маршруты объезда.

Согласно информации Бердичевского городского совета, для разгрузки улицы Шевченко и сохранения функционирования основных маршрутов введены новые направления движения:

Маршруты 1, 4а, 5, 6, 6б, 7а будут совершать объезд через ул. Здоровье и ул. Шевченко в оба направления.

2, 8б, 10-ка, 15 будут следовать в обход через ул. Шолом Алейхема, ул.

3 (Вокзал – Чудновская) пока нет альтернативного пути, поэтому он будет работать в ограниченном режиме.

5 также включает дополнительный отрезок - ул. Садовая – ул. Грушевского – ул. Шевченко – ул. Здоровье.

14 в направлении Красной Горы будет объезжать через ул. Садовая, ул. Михаила Грушевского, ул. Шевченко и Больница, а в обратном направлении – через ул. Шлем Алейхема – 30-летие Победы – пл. Соборную.

9ка работает по привычному графику без изменений.

12 (Молокозавод – Красная Гора) также пока не перенаправляется.

Такие ограничения движения транспорта в Житомирской области, в частности в Бердичеве, носят временный характер, однако будут продолжаться до завершения ремонтных работ на перекрестке.

Жителям следует быть внимательными на дорогах, учитывать новые маршруты при планировании поездок и соблюдать новые правила. Все необходимые дорожные знаки будут установлены коммунальными службами.

Последние новости:

Напомним, Работа для пенсионеров в Киеве: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров: кому готовы платить 20 тысяч в месяц

Как сообщала Politeka, подорожание проезда: с мая цены поползут вверх.