Відключення світла в Житомирській області відбудеться для забезпечення безпечного та якісного обслуговування електрообладнання.

Радомишльська громада повідомляє про планове відключення світла в Житомирській області у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах, передає Politeka.

Це необхідно, щоб гарантувати безпечне та якісне обслуговування електрообладнання.

16 червня 2025 року з 08:00 до 20:00 постачання електрики буде припинено в місті Радомишль за адресами: вул. Борщагівська, вул. Короленка, а також частково на вулицях Петрівська, Велика Житомирська, Герцена, території ЗДО №2 та свердловинах МКП «Водоканал» №1 і №2. Крім того, ситуація торкнеться села Кочерів (частково вул. Шигаєва) та села Таборище.

Наступного дня, 17 червня, з 08:00 до 20:00 без світла залишаться мешканці міста Радомишля на вулицях Лутовецька (частково), Чорнобильська, Русанівська (частково), Сингаївського та провулку Базарний. Також припинять електропостачання у селі Борщів на вулицях Зарічка, Центральна та Довгалівка.

Такі заходи необхідні для проведення планових ремонтних робіт, які забезпечують стабільність і безпеку електропостачання в регіоні. Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Відключення електрики в Житомирській області спрямоване на покращення якості електропостачання та надійності роботи мереж.

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