Отключение света в Житомирской области произойдет для обеспечения безопасного и качественного обслуживания электрооборудования.

Радомышльское общество сообщает о плановом отключении света в Житомирской области в связи с проведением ремонтных работ на электросетях, передает Politeka.

Это необходимо, чтобы обеспечить безопасное и качественное обслуживание электрооборудования.

16 июня 2025 года с 08:00 до 20:00 поставки электричества будут прекращены в городе Радомышль по адресам: ул. Борщаговская, ул. Короленко, а также частично на улицах Петровской, Большой Житомирской, Герцена, территории ЗДО №2 и скважинах МКП «Водоканал» №1 и №2. Кроме того, ситуация коснется села Кочерив (частично ул. Шигаева) и села Таборище.

На следующий день, 17 июня, с 08:00 до 20:00 без света останутся жители Радомышля на улицах Лутовецкая (частично), Чернобыльская, Русановская (частично), Сингаевского и переулке Базарный. Также прекратят электроснабжение в селе Борщев по улицам Заречка, Центральная и Довгаловка.

Такие мероприятия необходимы для проведения плановых ремонтных работ, обеспечивающих стабильность и безопасность электроснабжения в регионе. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отключение электричества в Житомирской области направлено на улучшение качества электроснабжения и надежности работы сетей.

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