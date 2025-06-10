Новий графік руху поїздів на Житомирщині порадує тих, хто планує мандрівку до Києва чи в гори, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху поїздів на Житомирщині передбачає, що у сезон відпусток «Укрзалізниця» додала ще одну зупинку на маршруті між Ужгородом і столицею, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів на Житомирщині означає, що на місцевій залізничній станції у Звягелі зупинятиметься додатковий №284/283 Ужгород — Київ. Рішення запровадити цю зміну ухвалили через збільшення попиту на подорожі, адже попереду традиційний сплеск літніх поїздок.

У Звягельській міськраді кажуть, що це гарна новина для місцевих жителів, адже стане легше планувати маршрути в обох напрямках. З Ужгорода №284/283 вирушатиме кілька разів протягом червня, зокрема 11, 13, 15, 19, 21 і 25 числа. Старт з вокзалу о 23:14. До Звягеля склад прибуває о 10:11 ранку наступного дня, а вже за три години, о 13:12, пасажири можуть вийти у столиці.

У зворотному напрямку рейси заплановані на 12, 14, 16, 20, 22 і 26 червня. Виїзд зі столиці о 15:12, у Звягелі пасажири будуть близько шостої вечора, а до Закарпаття прибуде вже о 5:20 наступного ранку. Придбати квитки можна у додатку, на офіційному сайті «Укрзалізниці» або безпосередньо у касах вокзалів.

Варто нагадати, що новий графік руху поїздів на Житомирщині також включає вже відомий №213/214, який продовжує курсувати між столицею та Закарпаттям і також має зупинку в Звягелі.

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