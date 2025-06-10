Новый график движения поездов в Житомирской области порадует тех, кто планирует путешествие в Киев или в горы, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения поездов в Житомирской области предусматривает, что в сезон отпусков «Укрзализныця» добавила еще одну остановку на маршруте между Ужгородом и столицей, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Житомирской области означает, что на местной железнодорожной станции в Звягеле будет останавливаться дополнительный №284/283 Ужгород — Киев. Решение ввести это изменение было принято из-за увеличения спроса на путешествия, ведь впереди традиционный всплеск летних поездок.

В Звягельском горсовете говорят, что это хорошая новость для местных жителей, ведь станет легче планировать маршруты по обоим направлениям. Из Ужгорода №284/283 будет отправляться несколько раз в течение июня, в том числе 11, 13, 15, 19, 21 и 25 числа. Старт с вокзала в 23:14. В Звягель склад прибывает в 10:11 утра на следующий день, а уже через три часа, в 13:12, пассажиры могут выйти в столице.

В обратном направлении рейсы запланированы на 12, 14, 16, 20, 22 и 26 июня. Выезд из столицы в 15:12, в Звягеле пасажиры будут около шести вечера, а в Закарпатье прибудет уже в 5:20 следующего утра. Купить билеты можно в приложении, на официальном сайте «Укрзализныци» или непосредственно в кассах вокзалов.

Следует напомнить, что новый график движения поездов в Житомирской области также включает уже известный №213/214, который продолжает курсировать между столицей и Закарпатьем и также имеет остановку в Звягеле.

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