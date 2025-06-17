Новий графік руху транспорту в Дніпрі зачепить частину рейсів, проте він матиме лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

17 червня 2025 року, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на трамвайній колії на перехресті проспекту Дмитра Яворницького, вулиць Короленка та Володимира Мономаха, вносяться тимчасові зміни у роботу громадського транспорту.

Тимчасово зупинено шлях трамвайного маршруту №1. Натомість новий графік руху транспорту в Дніпрі зачепить трамвай №1К, який сполучає вулицю Центральну з Університетом науки і технологій. Також продовжує роботу трамвайний маршрут №7 за напрямком: площа Старомостова – площа Вокзальна – Університет науки і технологій.

Призупинено рух тролейбусів №4 та «Б». Змінено маршрут тролейбуса №1 у напрямку до вулиці Незалежності: від зупинки «Історичний музей» він прямує через прос. Науки, шосе Запорізьке та Богдана Хмельницького.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі також стосуються тролейбуса «А» у напрямку до площі Героїв Майдану. Від зупинки «Обласний ТЦК» він рухається через прос. Лесі Українки, вулицю Львівську, вулицю 128-ї Бригади Тероборони та Яворницького.

Автобусні маршрути №87Б, №101А, №146Б, №157А, що прямують до вокзалу, їдуть в об’їзд: прос. Яворницького – вулиця Михайла Грушевського – вулиця Святослава Хороброго – вулиця Воскресенська – знову проспект Дмитра Яворницького.

Кінцеву зупинку автобуса №113 тимчасово перенесено з району ЦУМу на протилежний бік — до зупинки «площа Героїв Майдану». У напрямку вулиці Будівельників автобус рухається за маршрутом: проспект Дмитра Яворницького – вулиця Михайла Грушевського – вулиця Святослава Хороброго – проспект Лесі Українки, далі — за звичним маршрутом.

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