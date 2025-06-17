Новый график движения транспорта в Днепре затронет несколько маршрутов общественного транспорта.

Новый график движения транспорта в Днепре затронет часть рейсов, однако он будет носить лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

17 июня 2025, в связи с проведением ремонтных работ на трамвайном пути на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого, улиц Короленко и Владимира Мономаха, вносятся временные изменения в работу общественного транспорта.

Временно остановлено направлено трамвайного маршрута №1. Новый график движения транспорта в Днепре заденет трамвай №1К, который соединяет Центральную с Университетом науки и технологий. Также продолжает работу трамвайный рейс №7 по направлению: площадь Старомостова – площадь Вокзальная – Университет науки и технологий.

Приостановлено движение троллейбусов №4 и Б. Изменен маршрут троллейбуса №1 по направлению к улице Независимости: от остановки «Исторический музей» он следует через прос. Науки, шоссе Запорожское и Богдана Хмельницкого.

Новый график движения транспорта в Днепре также касается троллейбуса «А» по ​​направлению к площади Героев Майдана. От остановки «Областной ТЦК» он двигается через прос. Леси Украинки, улицу Львовскую, улицу 128-й Бригады Теробороны и Яворницкого.

Автобусные маршруты №87Б, №101А, №146Б, №157А, следующие к вокзалу, едут в объезд: прос. Яворницкого – Михаила Грушевского – ул. Святослава Храброго – Воскресенская – снова проспект Дмитрия Яворницкого.

Конечная остановка автобуса №113 временно перенесена из района ЦУМа на противоположную сторону — до остановки «площадь Героев Майдана». В направлении Строителей автобус двигается по маршруту: проспект Дмитрия Яворницкого – ул. Михаила Грушевского – улица Святослава Храброго – проспект Леси Украинки, далее – по привычному маршруту.

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