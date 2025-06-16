Під час проведення робіт можливі тимчасові обмеження руху транспорту в Дніпрі

Розпочинаються роботи в межах флагманського проєкту "Рух без бар’єрів" — тому з 16 червня вводять обмеження руху транспорту в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в Департаменті благоустрою та інфраструктури міста.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі можливі через заплановані роботи у місті. Новий маршрут пролягатиме від площі Соборної через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу. Його головна мета — зробити пересування зручним і доступним для всіх: людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, літніх городян, поранених військовослужбовців та інших маломобільних груп населення.

Перший етап робіт розпочнеться на відрізку від проспекту Науки до вулиці Олесі Гончара, включаючи прилеглі перехрестя. У межах проєкту передбачено облаштування двох комфортних пішохідних зон — поблизу Історичного музею та біля Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Також планується перенесення трамвайної зупинки й встановлення нових, зручних посадкових платформ. Уже триває маркування перешкод, які буде усунуто, щоб забезпечити безперешкодне пересування.

Під час проведення робіт можливі тимчасові обмеження руху транспорту в Дніпрі. Міська влада просить жителів поставитися до цього з розумінням і заздалегідь коригувати свої маршрути.

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