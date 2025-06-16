Начинаются работы в рамках флагманского проекта "Движение без барьеров", поэтому с 16 июня вводятся ограничения движения транспорта в Днепре, сообщает Politeka.net.

Об этом было предупреждено в Департаменте благоустройства и инфраструктуры города.

Ограничения движения транспорта в Днепре возможны из-за запланированных работ в городе. Новый маршрут будет проходить от площади Соборной через проспект Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала. Его главная цель — сделать передвижение удобным и доступным для всех: людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, пожилых горожан, раненых военнослужащих и других маломобильных групп населения.

Первый этап работ начнется на отрезке от проспекта Науки до улицы Олеси Гончара, включая близлежащие перекрестки. В рамках проекта предусмотрено обустройство двух комфортных пешеходных зон — вблизи Исторического музея и Национального технического университета «Днепровская политехника».

Также планируется перенос трамвайной остановки и установка новых, удобных посадочных платформ. Уже идет маркировка помех, которые будут устранены, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение.

В ходе проведения работ возможны временные ограничения движения транспорта в Днепре. Городские власти просят жителей отнестись к этому с пониманием и заранее корректировать свои маршруты.

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