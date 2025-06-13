Виплати для ВПО в Запорізькій області призначаються на 6 місяців і надалі продовжуються автоматично, якщо зберігається право на її отримання.

З березня 2025 року виплати для ВПО в Запорізькій області були продовжені ще на пів року, повідомляє Politeka.net.

Щоб отримати державну допомогу як внутрішньо переміщена особа (ВПО), спочатку потрібно оформити відповідний статус.

Його можуть отримати громадяни України, які:

виїхали з тимчасово окупованих територій, зон бойових дій;

втратили житло або воно стало непридатним для проживання через воєнні дії;

завершили навчання у школі чи вищому навчальному закладі, розташованому в зоні бойових дій, і не мають власного житла.

Як оформити виплати для ВПО в Запорізькій області

Звернення: Спочатку потрібно звернутися до ЦНАПу, до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування. Там оформлять довідку, яка підтверджує статус переселенця.

Спочатку потрібно звернутися до ЦНАПу, до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування. Там оформлять довідку, яка підтверджує статус переселенця. Подача заяви: Після отримання довідки заяву на державну допомогу можна подати в застосунку «Дія», або особисто — у тому ж ЦНАПі чи в управлінні соцзахисту.

Перевірка даних: Уповноважені органи перевіряють, чи має заявник право на гроші. Якщо виявиться, що родина має стабільний дохід, депозити, власне житло — у допомозі можуть відмовити.

Уповноважені органи перевіряють, чи має заявник право на гроші. Якщо виявиться, що родина має стабільний дохід, депозити, власне житло — у допомозі можуть відмовити. Отримання коштів: Грошова допомога надходить на банківську картку, або ж її можна отримати готівкою у відділенні «Укрпошти», пред’явивши документ, що посвідчує особу.

Особи, які вперше подаються на державну підтримку, мають право на щомісячні виплати для ВПО в Запорізькій області:

2000 гривень — на кожного дорослого;

— на кожного дорослого; 3000 гривень — на дитину чи людину з інвалідністю.

Сума призначається на 6 місяців і надалі продовжується автоматично, якщо зберігається право на її отримання. Гроші надходять на рахунок одного з членів родини.

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