З березня 2025 року виплати для ВПО в Запорізькій області були продовжені ще на пів року, повідомляє Politeka.net.
Щоб отримати державну допомогу як внутрішньо переміщена особа (ВПО), спочатку потрібно оформити відповідний статус.
Його можуть отримати громадяни України, які:
- виїхали з тимчасово окупованих територій, зон бойових дій;
- втратили житло або воно стало непридатним для проживання через воєнні дії;
- завершили навчання у школі чи вищому навчальному закладі, розташованому в зоні бойових дій, і не мають власного житла.
Як оформити виплати для ВПО в Запорізькій області
- Звернення: Спочатку потрібно звернутися до ЦНАПу, до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування. Там оформлять довідку, яка підтверджує статус переселенця.
- Подача заяви: Після отримання довідки заяву на державну допомогу можна подати в застосунку «Дія», або особисто — у тому ж ЦНАПі чи в управлінні соцзахисту.
- Перевірка даних: Уповноважені органи перевіряють, чи має заявник право на гроші. Якщо виявиться, що родина має стабільний дохід, депозити, власне житло — у допомозі можуть відмовити.
- Отримання коштів: Грошова допомога надходить на банківську картку, або ж її можна отримати готівкою у відділенні «Укрпошти», пред’явивши документ, що посвідчує особу.
Особи, які вперше подаються на державну підтримку, мають право на щомісячні виплати для ВПО в Запорізькій області:
- 2000 гривень — на кожного дорослого;
- 3000 гривень — на дитину чи людину з інвалідністю.
Сума призначається на 6 місяців і надалі продовжується автоматично, якщо зберігається право на її отримання. Гроші надходять на рахунок одного з членів родини.
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