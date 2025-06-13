Выплаты для ВПЛ в Запорожской области назначаются на 6 месяцев и продолжаются автоматически, если сохраняется право на ее получение.

С марта 2025 года выплаты для ВПЛ в Запорожской области были продлены еще на полгода, сообщает Politeka.net.

Чтобы получить государственную помощь как внутренне перемещенное лицо, необходимо сначала оформить соответствующий статус.

Его могут получить граждане Украины, которые:

выехали с временно оккупированных территорий, зон боевых действий;

потеряли жилье или оно стало непригодным для проживания из-за военных действий;

завершили обучение в школе или высшем учебном заведении, расположенном в зоне боевых действий, и не имеют собственного жилья.

Как оформить выплаты для ВПЛ в Запорожской области

Обращение: Сначала нужно обратиться в ЦНАП, орган соцзащиты по месту фактического пребывания. Там оформят справку, подтверждающую статус переселенца.

Сначала нужно обратиться в ЦНАП, орган соцзащиты по месту фактического пребывания. Там оформят справку, подтверждающую статус переселенца. Подача заявления: После получения справки заявление на государственную поддержку можно подать в приложении «Дія» или лично — в том же ЦНАПе или в управлении соцзащиты.

Проверка данных: Уполномоченные органы проверяют, имеет ли заявитель право на деньги. Если окажется, что у семьи стабильный доход, депозиты, собственное жилье — в помощи могут отказать.

Уполномоченные органы проверяют, имеет ли заявитель право на деньги. Если окажется, что у семьи стабильный доход, депозиты, собственное жилье — в помощи могут отказать. Получение средств: Денежная помощь поступает на банковскую карту, или ее можно получить наличными в отделении «Укрпочты», предъявив документ, удостоверяющий личность.

Лица, впервые подаваемые на государственную поддержку, имеют право на ежемесячные выплаты для ВПЛ в Запорожской области:

2000 гривен – на каждого взрослого;

– на каждого взрослого; 3000 гривен – на ребенка или человека с инвалидностью.

Сумма назначается на 6 месяцев и продолжается автоматически , если сохраняется право на ее получение. Деньги поступают на счет одного из членов семьи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Запорожской области: в июне часть украинцев получит деньги автоматически.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: украинцы могут рассчитывать на поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам назначают выплаты на три месяца, как получить.