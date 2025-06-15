Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 16 по 22 червня обіцяє бути стабільно прохолодним з опадами.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 16 по 22 червня склали синоптики та розкрили, коли стопчики термометра можуть здивувати містян, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 16 по 22 червня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 16-ого числа: пройде дуже сильний дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря підніметься до +22 градусів.

У вівторок 17.06: повітря прогріється до +26 градусів. Зустрічаючи безхмарним ранком, все зміниться вже у середині дня й небо у місті вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

Середа 18.06: буде хмарно, таким небо й залишатиметься протягом усього дня. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Температура – від +18 до +23.

У четвер, 19 червня: синоптики обіцяють від 17 до 23 градусів зі знаком "+". В середині все зміниться та буде похмуро до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.

П'ятниця 20-ого: у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Удень піде дрібний дощ. Температура повітря – +16 до +21.

Субота 21-ого: хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися - прогріється від +16 до +21. Дожді накриють місто.

Неділя 22.06: небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Протримається +16 до +22. Отже прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 16 по 22 червня обіцяє бути стабільно прохолодним з опадами.

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