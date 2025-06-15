Прогноз погоды в Днепре на неделю с 16 по 22 июня обещает быть стабильно прохладным с осадками.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 16 по 22 июня составили синоптики и раскрыли, когда стопчики термометра могут удивить горожан, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 16 по 22 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 16 числа: пройдет очень сильный дождь с грозой, но он закончится еще до прихода вечера. Температура воздуха поднимется до +22 градусов.

Во вторник 17.06: воздух прогреется до +26 градусов. Встречая безоблачным утром, все изменится уже в середине дня, и небо в городе будет покрыто облаками, которые продержатся до конца суток. Без осадков.

Среда 18:06: будет облачно, так будет оставаться на протяжении всего дня. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Температура – ​​от +18 до +23.

В четверг, 19 июня: синоптики обещают от 17 до 23 градусов со знаком "+". В середине все изменится и будет пасмурно до уонца суток. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь.

Пятница двадцатого: во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером опять очиститься. Днем пойдет мелкий дождь. Температура воздуха – +16 до +21.

Суббота двадцать первого: облака появятся на небе лишь только для того, чтобы вечером рассеяться - прогреется от +16 до +21. Ливни накроют город.

Воскресенье 22.06: небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Продержится +16 до +22. Итак , прогноз погоды в Днепре на неделю с 16 по 22 июня обещает быть стабильно прохладным с осадками.

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