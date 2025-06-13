Пільги для дітей-ВПО в Дніпропетровській області надаються у низці гарантованих державою прав.

Пільги для дітей-ВПО в Дніпропетровській області продовжують надаватись у 2025 році, вони передбачають ряд безкоштовних послуг та допомоги, повідомляє Politeka.net.

Подробиці лпублікував пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.

Пільги для дітей-ВПО в Дніпропетровській області надаються у низці гарантованих державою прав у сфері освіти та соціального захисту.

Зокрема, в Дніпропетровській області надається першочергове право на зарахування до дитячих садків і шкіл. Окрім цього, держава забезпечує безкоштовне харчування в освітніх закладах. Для вступу до вищих навчальних закладів передбачено пільгові умови — зокрема, вступ за окремими квотами. Також можлива безоплатна освіта або знижена оплата за навчання, особливо у закладах професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

Студенти з числа ВПО мають право на соціальну стипендію, безкоштовне харчування та пільгові або безоплатні умови проживання у гуртожитках.

Окрім освітніх переваг, пільги для дітей-ВПО передбачені у можливості безкоштовного оздоровлення та відпочинку. Батьки або законні представники дітей, які користуються мобільним застосунком "Дія", отримають автоматичне повідомлення про доступні пільги. У разі відсутності застосунку, всю необхідну інформацію можна отримати у місцевих органах соціального захисту.

Щоб скористатися, слід звернутися до органів соціального захисту. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів, серед яких — довідка ВПО, документи дитини та інші, що можуть вимагатися залежно від типу допомоги.

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