Льготы для детей-ВПЛ в Днепропетровской области предоставляются в ряде гарантированных государством прав.

Льготы для детей-ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предоставляться в 2025 году, они предусматривают ряд бесплатных услуг и помощи, сообщает Politeka.net.

Подробности опубликовал пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.

Льготы для детей-ВПЛ в Днепропетровской области предоставляются в ряде гарантированных государством прав в сфере образования и социальной защиты.

В частности, в Днепропетровской области предоставляется первоочередное право на зачисление в детские сады и школы. Кроме того, государство обеспечивает бесплатное питание в образовательных учреждениях. Для поступления в высшие учебные заведения предусмотрены привилегиованные условия — в частности поступление по отдельным квотам. Также возможна безвозмездная подготовка или снижена оплата за обучение, особенно в учреждениях профессионального, профессионально-технического и профессионального высшего образования.

Студенты из числа ВПЛ имеют право на стипендию, бесплатное питание и льготные или безвозмездные условия проживания в общежитиях.

Кроме образовательных преимуществ, льготы для детей-ВПЛ предусмотрены в возможности бесплатного оздоровления и отдыха. Родители или законные представители детей, пользующиеся мобильным приложением "Действие", получат автоматическое уведомление о доступных льготах. В случае отсутствия приложения всю необходимую информацию можно получить в местных органах социальной защиты.

Чтобы воспользоваться, следует обратиться в органы социальной защиты. Для этого нужно подать соответствующее заявление и пакет документов, среди которых справка ВПЛ, документы ребенка и другие, которые могут требоваться в зависимости от типа помощи.

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