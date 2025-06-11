Дефіцит продуктів у Сумах може призвести до повної відмови деяких виробників від виробництва товару.

Дефіцит продуктів у Сумах загрожує зростанням цін на житній хліб, повідомляє Politeka.

Українські хлібопекарі попереджають, що через критичний брак жита в 2025–2026 роках ціна за буханку може зрости до 40–50 гривень.

Причина полягає у скороченні внутрішнього виробництва: аграрії відмовляються вирощувати жито через його меншу врожайність і прибутковість порівняно з пшеницею. Додатково ускладнює ситуацію припинення постачання з Білорусі, яка тривалий час забезпечувала основний обсяг імпорту. Як наслідок, тонна жита вже зросла в ціні майже вдвічі – з 6–7 до 12–14 тис. грн.

Це спричинило зростання вартості борошна, яке тепер коштує до 20 тис. грн за тонну. У межах дефіциту продуктів у Сумах це призведе до подорожчання хліба або навіть повної відмови деяких виробників від його випікання.

Втім, експерти прогнозують, що високі ціни можуть стимулювати фермерів знову сіяти жито, але ефект буде відчутний не раніше сезону 2026/2027. До того часу українцям доведеться адаптуватися до нових реалій.

Зараз частину житнього борошна для українського ринку вже імпортують з Польщі та країн Балтії. За словами Родіона Рибчинського, у 2025–2026 роках вітчизняного виробництва жита буде повністю недостатньо для покриття внутрішніх потреб.

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