Реєстрація на грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області відкрита онлайн.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області виплачується благодійною організацією Карітас в межах програми SCALE, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомила організація.

Метою проєкту є допомога внутрішньо переміщеним особам і місцевим мешканцям у відновленні сільськогосподарської діяльності, розширенні доступу до ринків збуту та підвищенні знань з ведення господарства.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області:

Учасники зможуть отримати аграрний грант у розмірі від 33 000 до 125 000 грн. Кошти можна використати на:

закупівлю насіння, добрив, кормів

придбання худоби

купівлю сільськогосподарського обладнання

ремонт інфраструктури чи зрошувальних систем

Додатково передбачено грант до 16 500 грн для покриття витрат, пов’язаних з транспортуванням чи переробкою продукції.

Хто може подати заявку:

Програма розрахована на ВПО та постраждалих від війни мешканців громад, які відповідають одному чи кільком із критеріїв:

багатодітні родини (троє і більше дітей)

родини, де є особа з інвалідністю (І або ІІ група) або хронічною/тяжкою хворобою

домогосподарства, очолювані одним з батьків або опікуном

родини з вагітними жінками чи дітьми віком до 3 років

родини з людьми похилого віку (60+), пенсіонерами

особи передпенсійного віку (50+) без стабільного доходу

Додаткові умови участі:

досвід у сфері рослинництва або тваринництва

наявність землі до 5 га

сільське господарство як основне джерело доходу

відсутність аналогічної допомоги від інших благодійних організацій за останні 9 місяців

обов’язкова участь у принаймні одній навчальній сесії та подання виробничого плану

Реєстрація на грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області відкрита онлайн — подати заявку можна за відповідною формою, доступною за посиланням.

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