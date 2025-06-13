Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області виплачується благодійною організацією Карітас в межах програми SCALE, повідомляє Politeka.net.
Подробиці повідомила організація.
Метою проєкту є допомога внутрішньо переміщеним особам і місцевим мешканцям у відновленні сільськогосподарської діяльності, розширенні доступу до ринків збуту та підвищенні знань з ведення господарства.
Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області:
Учасники зможуть отримати аграрний грант у розмірі від 33 000 до 125 000 грн. Кошти можна використати на:
- закупівлю насіння, добрив, кормів
- придбання худоби
- купівлю сільськогосподарського обладнання
- ремонт інфраструктури чи зрошувальних систем
Додатково передбачено грант до 16 500 грн для покриття витрат, пов’язаних з транспортуванням чи переробкою продукції.
Хто може подати заявку:
Програма розрахована на ВПО та постраждалих від війни мешканців громад, які відповідають одному чи кільком із критеріїв:
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багатодітні родини (троє і більше дітей)
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родини, де є особа з інвалідністю (І або ІІ група) або хронічною/тяжкою хворобою
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домогосподарства, очолювані одним з батьків або опікуном
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родини з вагітними жінками чи дітьми віком до 3 років
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родини з людьми похилого віку (60+), пенсіонерами
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особи передпенсійного віку (50+) без стабільного доходу
Додаткові умови участі:
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досвід у сфері рослинництва або тваринництва
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наявність землі до 5 га
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сільське господарство як основне джерело доходу
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відсутність аналогічної допомоги від інших благодійних організацій за останні 9 місяців
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обов’язкова участь у принаймні одній навчальній сесії та подання виробничого плану
Реєстрація на грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області відкрита онлайн — подати заявку можна за відповідною формою, доступною за посиланням.
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