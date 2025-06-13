Регистрация на денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области открыта онлайн.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области выплачивается благотворительной организацией Каритас в рамках программы SCALE, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщила организация.

Целью проекта является помощь внутренне перемещенным лицам и местным жителям в восстановлении сельскохозяйственной деятельности, расширении доступа к рынкам сбыта и повышении знаний по ведению хозяйства.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области:

Участники смогут получить аграрный грант в размере от 33000 до 125000 грн. Средства можно использовать на:

закупку семян, удобрений, кормов

приобретение скота

покупку сельскохозяйственного оборудования

ремонт инфраструктуры или оросительных систем

Дополнительно предусмотрен грант до 16500 грн для покрытия расходов, связанных с транспортировкой или переработкой продукции.

Кто может подать заявку:

Программа рассчитана на ВПЛ и пострадавших от войны жителей общин, отвечающих одному или нескольким из критериев:

многодетные семьи (трое и более детей)

семьи, где есть лицо с инвалидностью (I или II группа) или хронической/тяжелой болезнью

домохозяйства, возглавляемые одним из родителей или опекуном

семьи с беременными женщинами или детьми младше 3 лет

семьи с стариками (60+), пенсионерами

лица предпенсионного возраста (50+) без стабильного дохода

Дополнительные условия участия:

опыт в сфере растениеводства или животноводства

наличие земли до 5 га

сельское хозяйство как основной источник дохода

отсутствие аналогичной помощи от других благотворительных организаций за последние 9 месяцев

обязательное участие в по крайней мере одной учебной сессии и представление производственного плана

Регистрация на денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области открыта онлайн - подать заявку можно по соответствующей форме, доступной по ссылке.

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