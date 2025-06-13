Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области выплачивается благотворительной организацией Каритас в рамках программы SCALE, сообщает Politeka.net.
Подробности сообщила организация.
Целью проекта является помощь внутренне перемещенным лицам и местным жителям в восстановлении сельскохозяйственной деятельности, расширении доступа к рынкам сбыта и повышении знаний по ведению хозяйства.
Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области:
Участники смогут получить аграрный грант в размере от 33000 до 125000 грн. Средства можно использовать на:
- закупку семян, удобрений, кормов
- приобретение скота
- покупку сельскохозяйственного оборудования
- ремонт инфраструктуры или оросительных систем
Дополнительно предусмотрен грант до 16500 грн для покрытия расходов, связанных с транспортировкой или переработкой продукции.
Кто может подать заявку:
Программа рассчитана на ВПЛ и пострадавших от войны жителей общин, отвечающих одному или нескольким из критериев:
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многодетные семьи (трое и более детей)
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семьи, где есть лицо с инвалидностью (I или II группа) или хронической/тяжелой болезнью
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домохозяйства, возглавляемые одним из родителей или опекуном
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семьи с беременными женщинами или детьми младше 3 лет
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семьи с стариками (60+), пенсионерами
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лица предпенсионного возраста (50+) без стабильного дохода
Дополнительные условия участия:
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опыт в сфере растениеводства или животноводства
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наличие земли до 5 га
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сельское хозяйство как основной источник дохода
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отсутствие аналогичной помощи от других благотворительных организаций за последние 9 месяцев
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обязательное участие в по крайней мере одной учебной сессии и представление производственного плана
Регистрация на денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области открыта онлайн - подать заявку можно по соответствующей форме, доступной по ссылке.
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