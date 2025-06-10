Пенсія на Донеччині стала приводом для судової тяганини, коли вдова добивалася через суд виплати усієї суми, яку не встиг отримати її чоловік.

Пенсія на Донеччині стала причиною звернення громадянки до суду, адже після смерті її чоловіка у неї з’явилося законне право на отримання нарахованої, але не виплаченої за життя суми в розмірі 171 753 гривень, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Слов'янського міськрайонного суду регіону, ще у 2021 році жінка оформила спадщину. Із заявою про виплату вона звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України. Але в установі розрахували іншу цифру — 152 124.

Різницю у майже двадцять тисяч жінка вважала незаконно «обрізаною» та вирішила боротися за неї в суді. За офіційною відповіддю ПФУ, пенсія на Донеччині в цьому випадку обчислювалася за трирічний період до звернення заявниці. Тому фонд виплатив кошти частинами упродовж 2022 і 2023 років.

Проте залишок все одно залишився значним — понад 147 тисяч гривень. Жінка наполягала, що ПФУ не мав жодних прав зменшувати загальну суму, яка вже була підтверджена у спадкових документах.

Суддя погодився з доводами позивачки. В ухвалі прямо сказано, що пенсія на Донеччині, яка входила до складу спадщини, мала б становити саме 171 753 гривень. А оскільки заявниця вчасно звернулася, правильно оформила документи і має на руках свідоцтво про право на виплати, Пенсійний фонд зобов’язаний донарахувати решту. Йдеться про 19 629 гривень.

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