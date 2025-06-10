Пенсія на Донеччині стала причиною звернення громадянки до суду, адже після смерті її чоловіка у неї з’явилося законне право на отримання нарахованої, але не виплаченої за життя суми в розмірі 171 753 гривень, повідомляє Politeka.
Як йдеться у рішенні Слов'янського міськрайонного суду регіону, ще у 2021 році жінка оформила спадщину. Із заявою про виплату вона звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України. Але в установі розрахували іншу цифру — 152 124.
Різницю у майже двадцять тисяч жінка вважала незаконно «обрізаною» та вирішила боротися за неї в суді. За офіційною відповіддю ПФУ, пенсія на Донеччині в цьому випадку обчислювалася за трирічний період до звернення заявниці. Тому фонд виплатив кошти частинами упродовж 2022 і 2023 років.
Проте залишок все одно залишився значним — понад 147 тисяч гривень. Жінка наполягала, що ПФУ не мав жодних прав зменшувати загальну суму, яка вже була підтверджена у спадкових документах.
Суддя погодився з доводами позивачки. В ухвалі прямо сказано, що пенсія на Донеччині, яка входила до складу спадщини, мала б становити саме 171 753 гривень. А оскільки заявниця вчасно звернулася, правильно оформила документи і має на руках свідоцтво про право на виплати, Пенсійний фонд зобов’язаний донарахувати решту. Йдеться про 19 629 гривень.
Останні новини:
Нагадаємо, Робота для пенсіонерів в Києві: роботодавці дадуть проживання та заплатять від 25 тисяч, перелік привабливих вакансій.
Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів: кому готові платити 20 тисяч в місяць
Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду: з травня ціни поповзуть вгору.