Пенсия в Донецкой области стала поводом для судебной волокиты, когда вдова добивалась через суд выплаты всей суммы, которую не успел получить ее муж.

Пенсия в Донецкой области стала причиной обращения гражданки в суд, ведь после смерти ее мужа у нее появилось законное право на получение начисленной, но не выплаченной за жизнь суммы в размере 171 753 гривен, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Славянского горрайонного суда региона, еще в 2021 году женщина оформила наследство. С заявлением о выплате она обратилась в Главное управление Пенсионного фонда Украины. Но в учреждении рассчитали другую цифру – 152 124.

Разницу почти в двадцать тысяч женщина считала незаконно «обрезанной» и решила бороться за нее в суде. По официальному ответу ПФУ, пенсия в Донецкой области в этом случае исчислялась за трехлетний период до обращения заявительницы. Поэтому фонд выплатил средства частями на протяжении 2022 и 2023 годов.

Однако остаток все равно остался значительным - более 147 тысяч гривен. Женщина настаивала, что у ПФУ не было никаких прав уменьшать общую сумму, которая уже была подтверждена в наследственных документах.

Судья согласился с доводами истицы. В постановлении прямо сказано, что пенсия в Донецкой области, которая входила в состав наследства, должна составлять именно 171 753 гривен. Поскольку заявительница вовремя обратилась, правильно оформила документы и имеет на руках свидетельство о праве на выплаты, Пенсионный фонд обязан доначислить остальные. Речь идет о 19629 гривен.

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