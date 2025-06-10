У Центрі тимчасового розміщення можна отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі, харчування, допомогу з гігієною та інше.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі українці можуть знайти у Центрі тимчасового розміщення переселенців, проте кількість вільних місць постійно змінюється, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила міська рада.

Маломобільні люди похилого віку та особи з інвалідністю, евакуйовані з прифронтових регіонів, отримують всебічну допомогу. У Центрі тимчасового розміщення можна отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі, харчування, допомогу з гігієною, реабілітацію та повний супровід у вирішенні медичних, соціальних і юридичних питань.

Тут також надають допомагу з відновленням документів — паспортів, пенсійних посвідчень, ідентифікаційних кодів, відкриттям банківських рахунків, оформленням статусів, а також організовує подальше переміщення до безпечних регіонів.

Заклад створено громадською організацією «Океан добра» за підтримки міської влади.

«Люди тут отримують не лише дах над головою, а й повноцінну підтримку в адаптації до нових умов життя. Наш Центр — приклад того, як громадянські ініціативи здатні комплексно вирішувати надзвичайно складні життєві ситуації», — наголосила керівниця ГО «Океан добра» Ольга Волкова.

Це безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі можна знайти у місті за адресою вул. Госпітальна, 4. Варто підкреслити, що кількоість вільних місць постійно змінюється.

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