В Центре временного размещения можно получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, питание, помощь с гигиеной и прочее.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре украинцы могут найти в Центре временного размещения переселенцев, однако количество свободных мест постоянно меняется, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил городской совет.

Маломобильные пожилые люди и лица с инвалидностью, эвакуированные из прифронтовых регионов, получают всестороннюю помощь. В Центре временного размещения можно получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, питание, помощь с гигиеной, реабилитацию и полное сопровождение в решении медицинских, социальных и юридических вопросов.

Здесь также оказывают помощь с восстановлением документов - паспортов, пенсионных удостоверений, идентификационных кодов, открытием банковских счетов, оформлением статусов, а также организует дальнейшее перемещение в безопасные регионы.

Заведение создано общественной организацией «Океан добра» при поддержке городских властей.

«Люди здесь получают не только крышу над головой, но и полноценную поддержку в адаптации к новым условиям жизни. Наш Центр — пример того, как гражданские инициативы способны комплексно решать сложнейшие жизненные ситуации», — подчеркнула руководитель ОО «Океан добра» Ольга Волкова.

Это бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре можно найти в городе по адресу ул. Госпитальная, 4. Следует подчеркнуть, что количество свободных мест постоянно меняется.

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