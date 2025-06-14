Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі та області призначається ООН, які намагаються допомагати українцям від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Politeka.net.

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ООН продовжила програму фінансової підтримки для людей похилого віку, які проживають у зонах бойових дій або в прифронтових районах України. Допомога надається Всесвітньою продовольчою програмою (WFP) та діятиме щонайменше до середини 2025 року.

Суть програми полягає в тому, що українці поважного віку щомісяця отримуватимуть грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпрі, яка компенсує різницю між фактичною сумою їхньої пенсії та умовним порогом у 3250 гривень. Наприклад, якщо пенсія становить 3100 гривень, розмір нарахувань складе 150 гривень.

Виплати здійснюються прямо на банківський рахунок, на який пенсіонер отримує свою щомісячну пенсію.

Субсидії для пенсіонерів

Умови участі в програмі виплати грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпрі:

  • постійне проживання в зоні активних бойових дій або поблизу лінії фронту;
  • пенсійний розмір не перевищує 3250 гривень;
  • відсутність будь-якої іншої міжнародної допомоги, включно з виплатами для ВПО, з 1 березня 2023 року.

Пенсіонери, які відповідають усім цим критеріям, можуть розраховувати на регулярну грошову підтримку в рамках програми WFP.

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