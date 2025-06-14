Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі здійснюється прямо на банківський рахунок, на який людина отримує свою щомісячну пенсію.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі та області призначається ООН, які намагаються допомагати українцям від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

ООН продовжила програму фінансової підтримки для людей похилого віку, які проживають у зонах бойових дій або в прифронтових районах України. Допомога надається Всесвітньою продовольчою програмою (WFP) та діятиме щонайменше до середини 2025 року.

Суть програми полягає в тому, що українці поважного віку щомісяця отримуватимуть грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпрі, яка компенсує різницю між фактичною сумою їхньої пенсії та умовним порогом у 3250 гривень. Наприклад, якщо пенсія становить 3100 гривень, розмір нарахувань складе 150 гривень.

Виплати здійснюються прямо на банківський рахунок, на який пенсіонер отримує свою щомісячну пенсію.

Умови участі в програмі виплати грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпрі:

постійне проживання в зоні активних бойових дій або поблизу лінії фронту;

пенсійний розмір не перевищує 3250 гривень ;

; відсутність будь-якої іншої міжнародної допомоги, включно з виплатами для ВПО, з 1 березня 2023 року.

Пенсіонери, які відповідають усім цим критеріям, можуть розраховувати на регулярну грошову підтримку в рамках програми WFP.

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