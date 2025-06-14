Денежная помощь для пенсионеров в Днепре осуществляется прямо на банковский счет, на который человек получает свою ежемесячную пенсию.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре и области назначается ООН, которая пытается помогать украинцам с начала полномасштабного вторжения, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

ООН продлила программу финансовой поддержки для пожилых людей, проживающих в зонах боевых действий или в прифронтовых районах Украины. Помощь предоставляется Всемирной продовольственной программой (WFP) и будет действовать по меньшей мере до середины 2025 года.

Суть этого проекта заключается в том, что украинцы ежемесячно будут получать денежную помощь для пенсионеров в Днепре, которая компенсирует разницу между фактической суммой их пенсии и условным порогом в 3250 гривен. К примеру, если пенсия составляет 3100 гривен, размер начислений составит 150 гривен.

Выплаты производятся прямо на банковский счет, на который украинец получает свою ежемесячную пенсию.

Условия участия в программе выплаты денежной помощи для пенсионеров в Днепре:

постоянное проживание в зоне активных боевых действий или вблизи линии фронта;

пенсионный размер не превышает 3250 гривен ;

; отсутствие какой-либо другой международной поддержки, включая выплаты для ВПЛ, с 1 марта 2023 года.

Соответствующие всем этим критериям украинцы могут рассчитывать на регулярную денежную поддержку в рамках программы WFP.

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