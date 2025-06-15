Грошова допомога для пенсіонерів надається одноразово до Дня Незалежності, для цього була ухвалена постанова Кабміну, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів Пенсійний фонд України.

Проте важливо зазначити, що не всі зможуть отримати грошову допомогу для пенсіонерів. Виплати передбачено для ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

Розмір виплати визначатиметься відповідно до пільгової категорії одержувача і становитиме від 2700 до 3100 гривень. Виплати проводяться згідно з положеннями законів України «Про статус ветеранів війни» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Порядок виплати грошової допомоги для пенсіонерів передбачає автоматичне нарахування коштів разом із серпневою пенсією. Для працюючих ветеранів і військовослужбовців виплату здійснюватиме установа, в якій вони працюють або проходять службу. У разі, якщо особа не є пенсіонером і не має офіційного працевлаштування, необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою.

Громадяни, які не перебувають на обліку в Пенсійному фонді, мають подати заяву у довільній формі до першого серпня. У виняткових випадках документи прийматимуть до першого жовтня. У заяві потрібно зазначити паспортні дані, номер банківського рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення.

До заяви слід додати копії паспорта та документа, що підтверджує право на отримання допомоги. У разі особистого звернення необхідно пред’явити оригінали документів.

Подати документи можна одним із таких способів: безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду або в центрі надання адміністративних послуг, поштовим відправленням чи через електронний кабінет Пенсійного фонду за підтримкою електронного підпису.

Особи, які вже отримували цю допомогу у 2024 році, можуть розраховувати на виплату і цього року без додаткового звернення — усі процедури залишаються незмінними.

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