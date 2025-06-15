Денежная помощь для пенсионеров предоставляется единовременно ко Дню Независимости, для этого было принято постановление Кабмина, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал Пенсионный фонд Украины.

Однако важно отметить, что не все смогут получить денежную помощь для пенсионеров. Она предусмотрена для ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

Размер выплаты будет определяться в соответствии с льготной категорией получателя и составит от 2700 до 3100 гривен. Они производятся согласно положениям законов Украины «О статусе ветеранов войны» и «О жертвах нацистских преследований».

Порядок выплаты денежной помощи для пенсионеров предусматривает автоматическое начисление средств вместе с августовской пенсией. Для работающих ветеранов и военнослужащих выплату будет осуществлять учреждение, где они работают или проходят службу. В случае, если лицо не является пенсионером и не имеет официального трудоустройства, необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.

Граждане, не состоящие на учете в ПФУ, должны подать заявление в произвольной форме до 1 августа. В исключительных случаях документы будут приниматься до 1 октября. В заявлении нужно указать паспортные данные, номер банковского счета, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения.

К заявлению следует добавить копии паспорта и документа, подтверждающего право на получение пособия. При личном обращении необходимо предъявить оригиналы документов.

Подать документы можно одним из следующих способов: непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда или в центре предоставления административных услуг, почтовой отправкой или через электронный кабинет Пенсионного фонда с поддержкой электронной подписи.

Лица, уже получавшие эту помощь в 2024 году, могут рассчитывать на выплату и в этом году без дополнительного обращения — все процедуры остаются неизменными.

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