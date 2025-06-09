Місцеві мешканці знову зіштовхуються із обмеженнями руху в Києві, що ускладнює добирання до роботи та в інших справах щодня.

Обмеження руху в Києві стартували вже з 28 березня триватимуть ще доволі довго через ремонти доріг та мостів, повідомляє Politeka.

Обмеження руху в Києві передбачені на кількох важливих ділянках. З 28 березня по 1 жовтня частково перекрили проїзд Зрошувальною у напрямку Академіка Горбунова. Тут проходить капітальний ремонт, тож доведеться потерпіти.

Паралельно з цим, у цей самий період обмежать проїзд і через Південний міст. Йдеться про естакаду з боку правого берега, що веде на Саперно-Слобідську, а також у напрямку Столичного шосе і Наддніпрянського. Ділянка ремонту невелика — близько 650 метрів, але навантаження очікується чимале.

За даними міської адміністрації, планується повне оновлення залізобетонної плити, гідроізоляційного шару та дорожнього покриття. Ремонт проводитимуть у два етапи. Спочатку перекриють крайню ліву та частково середню смугу. Потім перемістяться на праву та ту ж середню.

До слова, міст перебуває в аварійно-обмеженому стані з 2021 року. Спеціалісти неодноразово наголошували, що конструкція потребує негайного втручання. Частину робіт уже виконали — замінили деформаційні шви, відновили тротуари, привели до ладу водовідведення та перила.

Проте зараз настав час перейти до основного — оновлення проїжджої частини. Тож обмеження руху в Києві запроваджені через потребу зберегти інфраструктуру та уникнути аварій у майбутньому. Містянам радять заздалегідь планувати маршрут, зважати на дорожні знаки та, за можливості, обирати альтернативні шляхи.

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