Местные жители снова сталкиваются с ограничениями движения в Киеве, что затрудняет подбор к работе и по другим делам каждый день.

Ограничения движения в Киеве стартовали уже с 28 марта будут длиться довольно долго из-за ремонтов дорог и мостов, сообщает Politeka.

Ограничения движения в Киеве предусмотрены на ряде важных участков. С 28 марта по 1 октября частично перекрыли проезд Оросительной в направлении Академика Горбунова. Здесь проходит капитальный ремонт, поэтому придется потерпеть.

Параллельно с этим в этот же период ограничат проезд и через Южный мост. Речь идет об эстакаде со стороны правого берега, ведущей на Саперно-Слободскую, а также в направлении Столичного шоссе и Приднепровского. Участок ремонта невелик — около 650 метров, но нагрузка ожидается немалая.

По данным городской администрации, планируется полное обновление железобетонной плиты, гидроизоляционного слоя и дорожного покрытия. Ремонт будет проводиться в два этапа. Сначала перекроют крайнюю левую и частично среднюю полосу. Затем переместятся на правую и ту же среднюю.

К слову, мост находится в аварийно ограниченном состоянии с 2021 года. Специалисты неоднократно отмечали, что конструкция нуждается в немедленном вмешательстве. Часть работ уже выполнили — заменили деформационные швы, восстановили тротуары, привели в порядок водоотвод и перила.

Однако сейчас пора перейти к основному — обновление проезжей части. Поэтому ограничения движения в Киеве введены из-за необходимости сохранить инфраструктуру и избежать аварий в будущем. Горожанам советуют заранее планировать маршрут, учитывать дорожные знаки и, по возможности, выбирать альтернативные пути.

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