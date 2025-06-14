Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається як особам із власним житлом, так і тим, хто проживає у модульному містечку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається українцям благодійною організацією Карітас в рамках проєкту Догляд вдома, повідомляє Politeka.net.

Прес-служба організації розкрила подробиці.

Підтримка охоплює мешканців Дніпра та навколишніх населених пунктів: Краснопілля, Старі Кодаки, Любимівка, Таромське, Підгороднє. Надається як особам із власним житлом, так і тим, хто проживає у модульному містечку, гуртожитках, колективних центрах, зокрема УТОС.

Основні напрями допомоги:

Побутове сприяння та самообслуговування

Надання послуг із прання: завдяки обладнаній пральні бенефіціари можуть випрати та висушити свою білизну.

Надання послуг із прання: завдяки обладнаній пральні бенефіціари можуть випрати та висушити свою білизну. Моніторинг стану здоров’я

Регулярне спостереження за фізичним станом отримувачів допомоги.

Регулярне спостереження за фізичним станом отримувачів допомоги. Інформаційна підтримка та юридичне консультування

Допомога з оформленням документів, консультації та сприяння в отриманні необхідної інформації.

Допомога з оформленням документів, консультації та сприяння в отриманні необхідної інформації. Соціальний супровід

Супровід до органів соціального захисту, банківських установ (зокрема, до Ощадбанку для проходження ідентифікації внутрішньо переміщених осіб для отримання пенсій).

Підтримка в господарстві

Закупівля необхідних продуктів та товарів для побуту.

Закупівля необхідних продуктів та товарів для побуту. Оренда спеціалізованого обладнання

Надання в тимчасове користування реабілітаційних засобів (ходунки, милиці, крісла-туалети, протипролежневі матраци тощо).

Надання в тимчасове користування реабілітаційних засобів (ходунки, милиці, крісла-туалети, протипролежневі матраци тощо). Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі

Розподіл базових товарів для задоволення першочергових потреб.

Розподіл базових товарів для задоволення першочергових потреб. Психологічна підтримка

Індивідуальні та групові сесії з фахівцями для подолання стресу та психологічних наслідків війни.

Ця програма спрямована на покращення якості життя людей, які пережили втрату дому, травми війни або інші складні обставини, допомагаючи їм адаптуватися та відновитися.

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